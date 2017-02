FOTO: Dane (25) mrtev, krivce spremenili

LJUBLJANA – V zgodbi o tragični nesreči na Ribniškem je zavladala popolna zmeda, čeprav je od nje minilo že več kot šest let. Zgodila se je namreč 16. avgusta 2010, ko sta v središču Ribnice trčila hyundai getz in yamaha YZF-R6, umrl pa je 25-letni sopotnik na motorju Dane Jakšić. Ribniški policisti so ugotovili, da je 21-letni voznik motorja pripeljal iz ljubljanske strani, 50-letni voznik avtomobila pa od Šeškove ulice proti Kolodvorski. Zavijal je v levo proti parkirišču in zaprl pot motoristu, ki mu je po svojem voznem pasu pripeljal naproti. Sopotnika je po silovitem trčenju vrglo z motorja več kot deset metrov daleč, da je treščil v vogal banke in obležal mrtev.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«