FOTO: Cvetka je izginila

ČRNOVA PRI VELENJU – Danes so policiste obvestili, da je od nedelje pogrešana 52-letna Cvetka Pečovnik iz Črnove pri Velenju.

Visoka je okoli 170 centimetrov, je močnejše postave in ima krajše rjave lase.

Vse, ki so pogrešano opazili, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Velenje (03) 898 61 00 ali 113, so zapisali pri PU Celje.