FOTO: Čuvaja Gastona  zažgale podgane?

VRHOVO PRI MIRNI PEČI – »Še dobro, da sem šel v nedeljo ob petih zjutraj pogledat v hlev h kravi, ali je že povrgla telička. Takoj, ko sem se vrnil v hišo, sem namreč zaslišal močno pokanje, pogled skozi okno pa je odkril grozo: streha gospodarskega objekta je bila že v plamenih in s sinovoma, 15-letnim Žanom in 27-letnim Boštjanom, smo takoj napeljali vodo iz hidranta in začeli varovati sosednji objekt. Kar ne upam si predstavljati, kaj bi bilo, če bi se ogenj razširil še tja, strehi sta bili namreč vsega dober meter narazen. Potem bi šli lahko plameni hitro naprej še na hlev in kozolec pa silos,« je dva dni po uničujočem požaru razmišljal 49-letni Alojz Plavec z Vrhovega pri Mirni Peči.



Objekt, velik 17x7 metrov, ki je zdaj uničen, je zidal še njegov oče. »Pred kakšnimi 50 leti ga je postavil. Oče je bil zidar in kmet, sposoben in pravi garač. Tudi jaz sem se učil pri njem. Potem smo streho dvignili in stavbo podzidali, opeka je bila gor devet let,« se je Plavec ozrl v preteklost. Že pred desetletji so imeli v tem poslopju na desni strani krave, na levi prašiče, v sredini pa je bil odprt prostor za listje in slamo. Ko so postavili nov hlev, so krave preselili vanj, pujsi so ostali tu, v drugem prostoru pa so uredili domovanje za zajce, kure, piščance, tudi za različno orodje in drugo šaro se je tu našel prostor.

