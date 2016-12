CERKNICA – Pirotehnične izdelke so včeraj zasegli cerkniški policisti, in sicer skupno več kot 1200 kosov pirotehničnih izdelkov. Policisti so na podlagi informacij ugotovili, da imajo pirotehnične izdelke osnovnošolci in drugi mladoletniki.

Med zaseženimi pirotehničnimi izdelki so bili tudi zelo nevarni pirotehnični izdelki znamke Cobra 8 in Cobra 3.