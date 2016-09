FOTO: Ceste znova zahtevale davek: umrla sopotnica

IMENO – Teden se je na slovenskih cestah začel res žalostno. Zdaj so policisti sporočili, da je v prometu umrla še ena udeleženka.

Kot poroča Policijska uprava (PU) Celje, so jih zjutraj obvestili, da je za posledicami nesreče, ki se je zunaj naselja Imeno zgodila v soboto , umrla 51-letna sopotnica.

Umrla v bolnišnici

Nesreča se je zgodila v soboto malo po 13. uri. Voznik, star 26 let, je vozil osebno vozilo iz smeri Imenega proti Podčetrtku, v preglednem desnem ovinku pa hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku ceste, stanju vozišča ter svojim vozniškim sposobnostim. Zapeljal je na nasprotnosmerno vozišče, po katerem je v tistem trenutku pravilno pripeljal 64-letni voznik osebnega vozila. Vozili sta silovito trčili.

V trčenju se je 26-letni povzročitelj lažje poškodoval, 64-letni voznik drugega vozila in njegov 31-letni sopotnik lažje, 51-letna sopotnica v vozilu 64-letnega voznika pa se je poškodovala huje.

Posredovali so gasilci PGD Steklarna in Podčetrtek, ki so enega ukleščenega udeleženca izrezali iz avtomobila, reševalci pa so vse poškodovane prepeljali v celjsko bolnišnico. A poškodbe so bile za 51-letnico prehude, umrla je na bolniški postelji.

To je letošnja že 16. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje.