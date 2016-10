FOTO: Cesta smrti vzela Tatjano

TURJAK – Prvi teden oktobra se je, kar se tiče nesreč na slovenskih cestah, začel zelo tragično. Na odseku regionalne ceste med Turjakom in Rašico je namreč umrla po naših podatkih 58-letna Tatjana Bogičevič iz Notranjih Goric. Zgodilo se je prav na odseku regionalne ceste, ki med vsakodnevnimi uporabniki pogovorno velja za cesto smrti. Po pričevanjih voznikov se je tukaj v preteklosti zgodilo že veliko tragičnih nesreč, saj je odsek zelo nevaren. Čeprav voznike pred prihodom v ovinek prometne table opozarjajo na to, da naj bodo bolj previdni, se nevarnosti mnogi očitno ne zavedajo dovolj. Hitrost na tem odseku je omejena na 90 kilometrov na uro, kar pa je lahko v primerih, ko je cestišče mokro zaradi dežja ali megle, prehitro. »Tukaj bi morala biti strožja policijska kontrola,« so prepričani vozniki, ki se vsak dan vozijo po tej cesti, in dodajajo, da se nekateri preprosto ne držijo omejitev in tako kaj hitro ogrožajo ne samo sebe, ampak tudi druge.

