FOTO: Čelno trčila zaradi neprilagojene hitrosti

PODLJUBELJ – V sredo zvečer sta na glavni cesti med Tržičem in Podljubeljem čelno trčili vozili . Zaradi nesreče je bila cesta zaprta približno dve uri, poroča PU Kranj.

Okoliščine kažejo, da se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, v njej pa sta se po podatkih policije dve osebi lažje poškodovali.

Policisti proti povzročiteljici vodijo prekrškovni postopek.

Na PU Kranj so ob tem še dodali, da je neprilagojena hitrost med glavnimi dejavniki prometnih nesreč. »Zato jo vsakič prilagodite aktualnim razmeram na cesti, omejitvi, svojemu znanju in izkušnjam ter ostalim značilnostim. Voznik mora hitrost in način vožnje prilagoditi poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste, stanju vozišča, preglednosti, vidljivosti, prometnim in vremenskim razmeram, stanju vozila in tovora ter svojim vozniškim sposobnostim tako, da ves čas vožnje obvladuje vozilo oziroma da ga lahko ustavi pred oviro, ki jo, glede na okoliščine, lahko pričakuje,« je še dodal Bojan Kos.