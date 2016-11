FOTO: Čelno trčenje blizu Maribora: šest oseb poškodovanih, tudi otrok

SLIVNICA, SPODNJE HOČE – V nedeljo okoli 17. ure je 50-letna hrvaška državljanka vozila osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak po t. i. kraku B, iz smeri razcepa Slivnica na avtocesti A1 oziroma A4 proti Spodnjim Hočam oziroma Mariboru.

Ko je pripeljala do prvega semaforiziranega križišča, je začela zavijati levo na regionalno cesto proti Slivnici oziroma Slovenski Bistrici. Ob tem ni spustila mimo osebnega avtomobila, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 52-letni voznik, doma iz Slovenj Gradca. Vozilo sta zato čelno trčili.

Pri tem se je šest oseb poškodovalo. Oba voznika ter v vozilu, ki ga je vozil moški, še tri osebe, stare 11, 43 in 53 let. Te so bile poškodovane lažje, ena njegova sopotnica, stara 62 let, pa huje, so zapisali v poročilu PU Maribor. Vse poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v UKC Maribor.

Policisti bodo hrvaško državljanko, ki je povzročila prometno nesrečo, kazensko ovadili. Elektronski indikator alkohola pri nobenem od voznikov ni zaznal prisotnosti alkohola v organizmu.