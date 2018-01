FOTO: Čelno sta trčila na regionalki

SPODNJA ŠČAVNICA – Danes ob 16,43 se je na regionalni cesti Gornja Radgona–Maribor v naselju Spodnja Ščavnica pripetila hujša prometna nesreča. Čelno sta trčili dve osebni vozili, pri čemer se je ena oseba huje poškodovala. Gasilci PGD Gornja Radgona so nudili pomoč reševalcem, ti pa so poškodovano osebo oskrbeli in pripeljali v bolnišnico. Gasilci so še dvignili eno izmed vozil z zaščitne ograje, očistili cestišče in požarno zavarovali kraj nesreče.

Policisti vzrok nesreče še preiskujejo, pozneje pa bodo sporočili tudi stopnje poškodbe enega ponesrečene osebe in materialno škodo, ki bo najverjetneje kar visoka, saj sta avtomobila skorajda v celoti uničena.