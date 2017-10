FOTO: Častni konzul mrtev pod Brano

KAMNIŠKA BISTRICA – V četrtek zvečer, okoli pol desetih je bilo, so gorski reševalci Društva GRS Kamnik prejeli klic na pomoč. Izvedeli so, da svojci pogrešajo planinca, zelo izkušenega nekdanjega alpinista, ki se je zjutraj sam odpravil na Brano, se jim z vrha ob 13.30 še oglasil, nato pa ni bil več dosegljiv. Kljub pozni večerni uri so se kamniški gorski reševalci odpravili v akcijo. Obstajala je namreč možnost, da bi pogrešanega še našli živega, in zato je bila pomembna vsaka minuta. Štirje reševalci in ena reševalka so se nemudoma odpravili čez Kamniško sedlo na vrh Brane, dva pa sta preplezala Bosovo grapo. Ves trud je bil zaman in v zgodnjih jutranjih urah so se izčrpani vrnili v dolino.

Bil je zelo izkušen in previden, zato me je njegova nesreča še toliko bolj pretresla.

Že naslednje jutro, v petek, 13. oktobra, sta se pri iskanju petnajstim gorskim reševalcem pridružili tudi posadki helikopterjev Slovenske vojske in policije z dežurno ekipo za posredovanje v gorah. Bil je lep sončen dan in jutranja megla ni trajala predolgo, zato so lahko vzleteli. Ves dan so preletavali območje Brane, a šele okoli 14.30 so s helikopterja zagledali ponesrečenega. Pol ure zatem so že bili pri njem. Žal mu ni bilo več pomoči. Kot so povedali na policiji, so ugotovili, da mu je med hojo po grebenu Brane na območju Šije zdrsnilo, padel je v globino po strmem skalnem pobočju, kjer je obležal in zaradi poškodb umrl.

