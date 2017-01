FOTO: Carskega reza ni bilo: Pika umrla, Pija je bolna

NOVO MESTO – »Povsem sem zaupala zdravnikom in verjela, da delajo najbolje zame in za otroka. Sama v tistem, ko sem rojevala, niti nisem vedela, kaj se dogaja, sploh pa me takrat ni nihče nič spraševal, ali se strinjam, da bom rodila po naravni poti, čeprav je bilo zaradi rizične nosečnosti že vse dogovorjeno, da mi bodo opravili carski rez. Tudi v porodnišnico sem prišla z napotnico za carski rez,« je na sodišču vidno prizadeta govorila Tina Hrastar s Pluske pri Trebnjem.



Pred dobrimi petimi leti sta z možem Borutom postala mati in oče ljubkih enojajčnih dvojčic, a očitno je prav porod usodno zaznamoval njuni mladi življenji. Žal je Pikino ugasnilo, ko je ravno dobro dopolnila dve leti, Pijino pa je zaznamovano s cerebralno paralizo. »Zaradi Pije in zato, da se takšne napake pri porodih nikoli več ne bi ponovile, smo se odločili za tožbo,« je dejala Tina.

