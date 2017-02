FOTO: Cariniki v Mariborčanovi prtljagi našli 75.000 evrov gotovine

MARIBOR – Kar sproščeno vzdušje je vladalo na hodniku pred razpravno dvorano mariborskega sodišča, ko sta na predobravnavni narok čakala 36-letni Mariborčan Željko Stokanić in njegov 28-letni koprski prijatelj Anis Dulić. Kako tudi ne, ko pa sta obtožena kaznivega dejanja dajanja daril verjetno že vedela, da krivde pred sodnico Tanjo Rot ne bosta priznala. »Ne priznam,« je bil odločen Anis Dulić in zavrnil ponudbo Bojane Podgorelec s specializiranega državnega tožilstva, ki mu je za priznanje ponudila deset mesecev zapora in denarno kazen v višini 120 dnevnih zneskov. Na vprašanje, ali se strinja s ponudbo tožilstva (19 mesecev zapora in 260 dnevnih zneskov), pa je negativno odgovoril tudi Željko Stokanić: »Mislim, da ne.«



Specializirano tožilstvo obtoženima očita, da sta poskusila lažirati dve nogometni tekmi, tako da sta nogometaša Maribora Aleksandra Rajčevića in Željka Filipovića nagovarjala k porazu njunega moštva. Kot je zapisano v obtožnici, naj bi Stokanić pred tekmo, ki jo je Maribor 28. novembra 2013 v skupinskem delu evropske lige odigral v gosteh z Rubinom iz Kazana, sam poskušal pregovoriti Željka Filipovića. Če bi ta privolil, bi nato Stokanić in Dulić poskušala nagovoriti še Dulićevega prijatelja iz mladosti Aleksandra Rajčevića. A ker so mariborski nogometaši v Kazanu potrebovali zmago, nogometašev ni bilo mogoče nagovoriti k visokemu porazu Maribora, zato se Dulić v tem primeru ni obrnil na Rajčevića. Maribor se je sicer s tega gostovanja vrnil s točko, tekma se je končala z rezultatom 1:1.

