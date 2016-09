FOTO: Brutalno: Mladeniča udarjal, moral je zlesti v prtljažnik

CELJE – Leto dni po nenavadnem dogodku, v katerega so bili vpleteni trije mladeniči v Florjanu pri Šoštanju, se je zadeva razpletla in dobila sodni epilog na sodišču. Spomnimo, da so bili vsi trije vpleteni v protipravni odvzem prostosti in mučenje ter pomoč pri tem kaznivem dejanju, ko je Denis Podkrižnik svojega znanca Uroša Andrejca nekajkrat udaril, mu zvezal roke in ga spravil v prtljažnik avtomobila, v katerem sta ga skupaj z Žigo Jelenkom nekaj časa vozila naokrog, Matej Podkrižnik pa je medtem v domači garaži varoval drugega znanca, Mitro Strožiča, da ne bi pobegnil in o tem komur koli kaj povedal.



Spremenjena obtožnica



Mladeniči sprva krivde niso želeli priznati, so pa dejanje obžalovali. Sojenje se je počasi že bližalo koncu, ko so tožilka Marija Sladič in odvetniki vseh treh obtoženih sodnico Sašo Kovačič seznanili s tem, da so vsi trije obtoženi s tožilstvom sklenili sporazum o priznanju krivde in se pogodili za kazni. Tožilka je že na eni prejšnjih obravnav tudi nekoliko spremenila obtožnico in je Denisu Podkrižniku očitala le še mučenje in napeljevanje h kaznivemu protipravnega odvzema prostosti Andrejcu, Žigi Jelenku pomoč pri mučenju Andrejca, Mateju Podkrižniku pa le protipravni odvzem prostosti Mitji Strožiču. Sodnica je sporazume o priznanju krivde sprejela in v naroku za izrek kazenskih sankcij sledila predlogu tožilstva.



Denisu Podkrižniku je odpravila hišni pripor, v katerem je vse od septembra lani, in ga obsodila na 14-mesečno zaporno kazen, v katero se bo vštel tudi že prestani hišni zapor. Žigi Jelenku in Mateju Podkrižniku je izrekla pogojno kazen. Prvemu sedem in drugemu tri mesece zapora, ki pa ne bo izrečena, če v letu dni kaznivega dejanja ne bosta ponovila. Spomnimo, da so bili mladeniči avgusta lani vpleteni v protipravni odvzem prostosti Urošu Andrejcu, ki ga je Denis Podkrižnik zvabil v svojo garažo pod pretvezo, da bo zanj opravil neko avtovleko, dejansko pa je z ustrahovanjem od njega hotel izsiliti priznanje, da mu je ukradel registrsko tablico. Ko je Andrejc stopil v Denisovo garažo, je ta vrata za njim zaprl in ga večkrat udaril po glavi z bejzbolsko palico. Zvezal mu je tudi roki, rekoč: »Manj se boš upiral, bolje bo za tebe.«



Nato je Andrejca pospremil do prtljažnika avtomobila, v katerega je moral zlesti oziroma mu je pri tem še pomagal, vezice na rokah pa mu je nekoliko zategnil. Skupaj z Jelenkom je nato sedel v avtomobil in odpeljali so se proti Lomu. Tam je Denis vozilo ustavil in Andrejcu ponovno grozil z nožem in vztrajal, da prizna tatvino. Vezice mu je odstranil šele, ko je Andrejc krivdo priznal. »Psihično in fizično ste se izživljali nad njim,« je v zaključni besedi poudarila tožilka. Denisu pa je pri mučenju Andrejca pomagal Jelenko, saj je Denisa za volanom tudi zamenjal. Mateju Podkrižniku je očitala, da je svobodo omejil Mitji Strožiču, saj ta, medtem ko sta se Denis in Žiga vozila naokrog z Andrejcem v prtljažniku, ni smel zapustiti garaže. Vsi trije so dejanja iskreno obžalovali, tožilstvo pa je pri predlogu kazni upoštevalo tudi, da imajo vsi trije prazno kazensko evidenco in niso delali niti prometnih prekrškov. Dejansko sta, kot je poudarila tudi sodnica, njihovemu početju botrovali lahkomiselnost in naivnost. In ta obsodba bo zanje šola za vse življenje.