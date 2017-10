FOTO: Brutalni očim pred Arinino smrtjo še pokradel zlato

JESENICE – Točno osemdeset poštnih nabiralnikov v štirinadstropni stavbi smo našteli. Nekoč je bil samski dom za delavce železarne, danes tukaj živijo tudi Ibadete Jakupi in njena sinova, rojena v zakonu z Mirzanom Jakupijem. Stanovanjske enote so brez kuhinje, v vsakem nadstropju je ena skupna za stanovalce tistega nadstropja, prav tako je skupna jedilnica. »Včasih smo živeli kot podnajemniki v hiški nekaj stran. Ko sva šla z Mirzanom narazen in se je odselil k Sandi Alibabić, smo se mi trije preselili sem. Stanovanje je pravzaprav ena soba s predsobo in sanitarijami. Dvajset kvadratov imamo trije. Komaj shajam iz meseca v mesec, a imam plačane vse račune in sem lahko mirna.«

Trije v dveh posteljah

Nezaposlena trgovka ne more dobiti službe: »Imam dva sinova, za katera moram poskrbeti, tako bi lahko delala le dopoldne, in še to od ponedeljka do petka. Kdo bi me sploh vzel? Zelo težko je. Najbolj nujno pa bi potrebovala stanovanje. Ne veliko, lahko je čisto brez opreme, le da imata sinova svojo sobico in vsak svojo posteljo. Šla sem k odgovornim na jeseniško občino, a so mi rekli, da bo morda kaj na voljo šele naslednje leto, ko bo razpis za dodelitev socialnih stanovanj.« Ko smo stopili v majhen prostor, kjer živijo, smo zagledali le dve postelji. »Eno noč spim z enim sinom, drugo z drugim,« skomigne Ibadete Jakupi.

