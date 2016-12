FOTO: Brutalna likvidacija: Policija za umor prijela napačnega

LJUBLJANA – Radenko Đurđević si lahko oddahne. Po ponovljenem in dolgotrajnem sojenju je namreč od petčlanskega sodnega senata, ki mu je predsedoval ljubljanski okrožni sodnik Martin Jančar, slišal tiste odrešilne besede: »Oprosti se ga obtožbe za uboj Mustafe Rastoderja.« Glede na to, kar je Jančar pozneje povedal v obrazložitvi sodbe, si lahko Đurđević v primerjavi s prvim ponovljenim sojenjem, ko je bil sicer prav tako spoznan za nedolžnega, čeprav so po takratnem mnenju sodišča smodniški delci na njegovih rokah in na obleki govorili o tem, da je bil 19. januarja 2009 okoli druge ure v Rastoderjevem stanovanju, tokrat precej bolj oddahne. Ko so namreč zadevo še enkrat pod drobnogled vzeli izvedenci oziroma strokovnjaki za balistiko, so ugotovili, da se samo dva delčka, ki so ju našli na Radenkovi roki, po kemijski sestavi ujemata s tistimi na najdenem tulcu. Z njimi se je ujemal tudi delček, najden na obtoženčevi obleki, za preostalih osem najdenih, kot je na prejšnjem sojenju povedal Gorazd Pezdir iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija, pa ne morejo reči, da izvirajo s kraja zločina, ampak da so, denimo, nastali pri uporabi pirotehničnih sredstev. »Ta preiskava je zanesljiva za roke, ker vemo izvor delčkov, delčki na oblačilih pa bi bili lahko od prej. Ne morejo jih neposredno povezati z dogodkom,« je menil. Tudi število najdenih delčkov je bilo precej majhno glede na to, da je strelec Rastoderja kar osemkrat ustrelil, in sicer v zaprti, neprezračeni, 12 kvadratnih metrov veliki sobi. Kot je povedal Pezdir, samo pri enem strelu v zrak odleti več kot 10.000 delčkov in v prostoru jih še po štirih, petih urah ostane več tisoč. »Storilec se je gibal skozi lebdeči oblak delčkov, ki bi morali pasti nanj,« je še opozoril sodnik.

