FOTO: Britanca zasačili v Sloveniji z več deset tisoč ampulami prepovedanih snovi

PINCE – Na avtocestnem počivališču Pince so delavci Fursa v četrtek kontrolirali kombi, ki ga je vozil državljan Velike Britanije. Pri pregledu so ugotovili, da je v tovornem delu kombija 33 kartonskih škatel: »Voznik za blago ni imel nobenih dokumentov. Pri pregledu vsebine enega kartona je bilo ugotovljeno, da so v kartonu prepovedane snovi v športu, ki so na seznamu prepovedanih snovi in postopkov slovenske antidopinške organizacije (SLOADO), zato so obvestili policijo. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota so skupaj z uslužbenci mobilnega oddelka finančne uprave opravili nadaljnji pregled vozila in kartonov in ugotovili, da osumljeni prevaža več deset tisoč ampul in tablet s prepovedanimi snovmi v športu.«

Poleg omenjenih snovi so našli še skoraj 30.000 gelov Kamagra, ki so jih zasegli uslužbenci finančne uprave, zoper kršitelja pa uvedli postopek o prekršku po zakonu o izvajanju carinske zakonodaje EU. Tujcu so bile prepovedane substance zasežene, iz PU Murska Sobota pa so še sporočili, da je bilo zoper njega odrejeno pridržanje do privedbe k preiskovalnemu sodniku.