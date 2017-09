FOTO: Brez težav do Slovenije, tukaj pa se je njegova pot končala

LIPOVCI – Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Murske Sobote in tamkajšnje prometne policije so 26. septembra okrog 21. ure pri izvozu z avtoceste v Lipovcih ustavili in preverili kombinirano vozilo mercedes sprinter romunskih registrskih oznak, ki ga je vozil 23-letni državljan Romunije.

»Pri pregledu tovornega vozila je bilo ugotovljeno, da se pod večjim številom rabljenih avtomobilskih gum skrivata dva novejša štirikolesnika. Šlo je za štirikolesnika BRP canam, ki sta bila 21. septembra 2017 ukradena v Franciji. Eden je letnik 2016, še nevožen, drugi pa letnik 2014. Skupna vrednost obeh vozil je okrog 25.000 evrov,« so zapisali v poročilu PU Murska Sobota.

Osumljenemu državljanu Romunije je bila odvzeta prostost in bo danes popoldne priveden k preiskovalnemu sodniku.