FOTO: Brat mu je ugašal luč, pa ga je ubil z nožem

ZGORNJA VOLIČINA – Dva dneva po družinski tragediji, ki je pretresla Zgornjo Voličino, zaselek nedaleč od Lenarta, je jasno: 57-letni Tone Ribič je umrl nasilne smrti. To so nam včeraj potrdili na mariborski policijski upravi. »Nesporno je bilo ugotovljeno, da je moški umrl nasilne smrti in da je njegova smrt posledica kaznivega dejanja uboja. Tega je utemeljeno osumljen 60-letni moški, ki smo mu v ponedeljek ob 3.40 odvzeli prostost in bo s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru. Za kaznivo dejanje uboja je predpisana zaporna kazen od pet do petnajst let,« je pojasnila Anita Kovačič Čelofiga.

Čeprav je kazalo, da si je Tone Ribič, ki so ga v domačem okolju klicali Tonč, sam vzel življenje, je sledil preobrat. Glede na prepričanost preiskovalcev, da je možakar umrl nasilne smrti, lahko sodimo, da je osumljeni 60-letni pokojnikov brat Vinko Ribič kruto dejanje na zaslišanju tudi priznal.

