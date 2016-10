FOTO: Bralec minuto po nesreči prispel na kraj, kjer je umrla voznica

TURJAK – Poročali smo, da so slovenske ceste zjutraj zahtevale krvni davek . V trčenju s tovornjakom je umrla voznica osebnega avtomobila, so sporočili iz PU Ljubljana. Takrat identiteta pokojne še ni bila znana. Pred nekaj minutami so nas obvestili, da je za volanom punta sedela 58-letna ženska, medtem ko je tovorno vozilo upravljal voznik, star 26 let.

Kot smo poročali, se je nesreča zgodila na regionalni cesti Turjak–Rašica in jo zaprla za več ur. Po prvih podatkih naj bi voznica izgubila nadzor na vozilom, zaradi česar jo je zaneslo na nasprotno stran vozišča, tam pa je trčila v tovorno vozilo.

V nesreči je voznica utrpela tako hude poškodbe, da je umrla na kraju.