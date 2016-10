FOTO: Bombašu 38 mesecev zapora

Obsojeni Alija. Foto: N. Č. C.

Alija z očetom. Foto: N. Č. C.

KRŠKO – Čeprav šestica v numerologiji pomeni zakon materialne preskrbljenosti in prinaša denar tistim, ki trdo delajo, je za Alijo in Hasana Tabakovića postala nesrečna številka. Čeprav sta tudi onadva trdo delala, ko sta švercala orožje. Če ju ne bi ujeli policisti, bi zakon materialne preskrbljenosti nekaj časa veljal tudi zanju, saj bi bombe in pištolo z naboji, ki sta jih pridodala nevarnemu tovoru, prodala na črnem trgu.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«