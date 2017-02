FOTO: Bo sodnica Milena Turuk zaščitila dvojec, ki naj bi malo Arino (2) mučil do smrti?

9. februarja bo minilo eno leto, kar sta Arinina mati in njen partner na facebooku objavila tole fotografijo. Sodijo jima, ker je 4. julija Arina odšla za vedno. Osumljena sta, da sta jo tako mučila. Foto: Facebook

KRANJ – Na kranjskem okrožnem sodišču je za danes napovedan predobravnavni narok za Sando Alibabić in Mirzana Jakupija, ki naj bi lansko poletje na Jesenicah tako poškodovala dveletno deklico, da je ta 4. julija umrla. Tožilstvo mami deklice in njenemu partnerju očita surovo ravnanje in povzročitev lažjih, hudih in posebno hudih telesnih poškodb.

Dveletnica dlje časa žrtev surovega ravnanja

Glede na vloženo obtožnico je bila dveletna deklica dlje časa žrtev surovega ravnanja in nasilja, o čemer tako oče otroka kot jeseniški center za socialno delo nista vedela ničesar. Deklica je po razvezi staršev živela z mamo in njenim novim partnerjem, tri starejše sestre pa so ostale pri očetu.

Eden od osumljencev je 2. julija sam obvestil reševalce, da je življenje deklice ogroženo. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice in zaradi hudih poškodb s helikopterjem nato naprej v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je zaradi poškodb 4. julija umrla.

Ne smeta ven, da ne bi tega spet počela

Alibabićeva in Jakupi sta že od 3. julija v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti. Na današnjem predobravnavnem naroku naj bi se izrekla o morebitnem priznanju krivde za kazniva dejanja po obtožnici, za katera je skupaj zagroženih več kot 30 let zapora.

Tožilstvo jima očita zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, šest kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in kaznivih dejanj povzročitve hude ter posebno hude telesne poškodbe, ki so vodile v smrt žrtve.

Na facebooku sta se objavila, vrhovno sodišče skrilo njuna obraza

Vrhovno sodišče je odločilo, da zaradi narave kaznivega dejanja in zaradi varstva pravice do družinskega življenja, ki se nanaša na zaščito ostalih otrok Alibabićeve, snemanje in fotografiranje obravnave ne bosta mogoča. Od sodnice Milene Turuk pa bo odvisno, ali bodo mediji sploh lahko spremljali obravnavo tega odmevnega primera, ki je lani pretresel slovensko javnost.

Zanimivo je, da je vrhovno sodišče sprejelo odločitev, da skrije obraza domnevnih morilcev male deklice, čeprav sta se sama, kot je razvidno s fotografije, na omrežju facebook objavljala pred manj kot enim letom. Tole sta objavila manj kot mesec dni pred Arinino smrtjo.