FOTO: Bo nekoč pokazal, kje so Milanove (20) kosti?

LJUBLJANA – V četrtek, 21. septembra, bo minilo dolgih 25 let, odkar je na še vedno nepojasnjen način izginil dvajsetletni Milan Češnjevar iz Polja pri Ljubljani. Starši – medtem je oče že umrl – so od začetka omenjali ime osumljenca, ki naj bi bil vpleten v skrivnostno izginotje njihovega sina, vendar policiji z otipljivejšimi dokazi še ni uspelo priti na sled, ki bi končno pripeljala do razkritja dolgoletne uganke.

Od vsega začetka razpolaga z nekaj imeni možnih osumljencev, a dlje od tega se, po nam znanih podatkih, preiskovalcem ni uspelo dokopali. Morda pa se je vendar nekaj le premaknilo, kajti po naših informacijah so se lani ali na začetku letošnjega leta znova lotili temeljite analize vseh do zdaj znanih podatkov. Skratka, primer pogrešanega Milana Češnjevarja so spet odprli. Njegova družina že dve desetletji in pol živi v negotovosti, preostane jim le, da ugibajo o fantovi usodi in čakajo, ves čas pa jih razjeda vprašanje: je Milan živ ali mrtev?

Milan Češnjevar je živel s starši v Polju, 21. septembra 1992 pa je izginil. Kot bi se v zemljo vdrl. Policija se je odločno lotila poizvedovanja, kmalu pa so zakrožile številne zgodbe o njegovi usodi. Nekatere prav srhljive.

