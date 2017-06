FOTO: Biološke sledi bi lahko bile tudi podtaknjene

KRŠKO – Stanko Ameršek ni eden od treh zamaskiranih roparjev, ki so pred 15 leti napadli umetnostnega kovača Ivana Planinca, ga z bejzbolskim kijem pobili na tla in zvezali z lepilnim trakom. In prav ta lepilni trak bi bil lahko usoden za Stanka Amerška, duševno manj razvitega moškega iz okolice Sevnice, ki ima tudi psihične težave. Sicer je imel roke že krvave, saj je pred leti s sekiro napadel sestro, da je zaradi hudih ran umrla, Ameršek pa je odsedel zaporno kazen. V tokratnem primeru, ko so ga obravnavali kot morebitnega roparja, jo je odnesel z oprostilko. Njegova slina na selotejpu, ki je edini dokaz, da bi lahko bil na kraju dogodka, ni dovolj, da bi mu lahko dokazali kaznivo dejanje.

Drugega julija pred 15 leti, bil je torek, ura pa 11 in 30 minut, je umetnostni kovač Ivan Planinc ustvarjal v svoji delavnici. Vanjo so vkorakali trije moški, zamaskirani, na rokah so imeli gumijaste rokavice. Eden od roparjev je Planincu na glavo pritisnil pištolo in ponavljal: »Ubiću te, ubiću te!« Drugi, ki je imel v roki kij, je vztrajno zahteval: »Dej gnar!« Kovač je vseskozi trdil, da nihče od njih ni bil Ameršek. Eden ga je s kijem udaril po glavi, da je padel, nato so ga zvezali z lepilnim trakom in odvlekli v spalnico ter poskušali odpreti sef. Ker jim ni uspelo, so ga odvezali, zahtevali od njega, da sam odtipka kodo in odpre blagajno, na tilnik pa je imel ves čas pritisnjeno pištolo. Poleg denarja in dragocenosti so mu odnesli tudi pištolo. Natanko so vedeli, v katerem predalu jo ima. Uničili so mu telefone, da ne bi mogel poklicati policije, a je na srečo imel še enega, rezervnega.

