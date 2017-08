FOTO: Besni Aleksander: »Na tožilstvu so sami lažnivci, kradljivci in kur*e«

PTUJ – Ko 34-letni Ptujčan Aleksander Anželj sredi junija ni sprejel ponudbe tožilstva, ki mu je v zameno za priznanje krivde ponujalo desetmesečno zaporno kazen, si verjetno ni predstavljal, da ga bo dober mesec zatem doletela še višja kazen. Ptujska sodnica Katja Kolarič je izučenega kmetijskega tehnika zaradi incidenta na ptujskem tožilstvu obsodila na leto dni zapora in mu podaljšala pripor vse do pravnomočnosti sodbe. Deset mesecev zapora je sodnica Anželju prisodila zaradi oviranja pravosodnih organov, tri mesece pa zaradi poškodovanja tuje stvari. »Skupna kazen pa znaša eno leto zapora. Poleg vsega bo moral ministrstvu za pravosodje pokriti še nastalo škodo, ki znaša nekaj več kot 600 evrov,« je v obrazložitvi sodbe pojasnila sodnica.

Aleksander Anželj je 17. maja pozvonil na ptujskem okrožnem tožilstvu in hotel nasilno vstopiti. Strojepiska ga je prepoznala in ga ni spustila v zgradbo, saj se je spomnila, da je dva meseca prej prostore tožilstva zapuščal z besedami: »Ni čudno, da se komu zmeša. Vse je treba postreliti.« Zaposleni na tožilstvu so po tem, ko je Anželj z nogo razbil steklo na vratih, na pomoč poklicali policijo. Vodja ptujskega tožilstva Diana Šeruga je na sodišču povedala, da je obtoženi vpil: »Na tožilstvu so sami lažnivci, kradljivci in kurbe.« Posredovali so policisti, ki so Anželja odpeljali v pridržanje, od tam pa po odločitvi preiskovalnega sodnika še v pripor. Med drugim so pri njem našli še nahrbtnik, ki ga je nosil med incidentom na tožilstvu in v katerem sta bila nož ter lesen ročaj za sekiro.

Državni tožilec Martin Ulaga je ostal neomajen: »Sicer je poskušal obtoženi pomen svojega dejanja minimalizirati, a gre za kaznivo dejanje, ki si zasluži zaporno kazen. Upoštevati je treba veliko mero agresivnosti, ki jo jo pokazal obtoženi, poleg vsega pa je želel tudi vplivati na delovanje državnih organov.« Tožilec je predlagal višino kazni, ki ji je sledilo tudi sodišče. Iz povsem drugega zornega kota je zadevo gledala zagovornica obtoženega, odvetnica Metka Slanič: »Priznal je, da je bilo dejanje velika neumnost. Mislim, da je svojo lekcijo dobil že z dvomesečnim priporom in da bi namestitev v zaporu nanj vplivala negativno in ne bi imelo namena, ki ga je imel v mislih zakonodajalec.« Sodišče je bilo drugačnega mnenja, za zaplet pa je po koncu poskrbel tudi pravosodni policist. Anželj je v roke prisotnih predstavnikov medijev potisnil fotokopije svojega rokopisa, v katerem je pojasnil svojo zgodbo, a jih je policist iztrgal iz rok novinarjev z besedami: »To boš poslal po pošti, po odobritvi sodnika.«