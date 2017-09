FOTO: Barovka Ivona nima časa za sodišče

LJUBLJANA – Enkrat na dopustu, drugič neprevzem sodne pošiljke. Tako resno Ivona Pavlović in njena prijateljica Anja Ovijač jemljeta zadevo na ljubljanskem okrajnem sodišču, kamor bi morali priti zaradi očitka, da sta storili kaznivo dejanje poskusa goljufije v sostorilstvu.

Morda je Ivona, to je tista gospodična, ki jo je slovenska javnost spoznala po sodelovanju v resničnostnem šovu Bar, kjer je marsikomu ostala v spominu po jezikavosti in nato tudi po povečanju oprsja pred očmi javnosti, preveč zaposlena s svojo novo dejavnostjo. In sicer s snemanjem domačih videoposnetkov, v katerih dekletom podaja nasvete o lepotnih trikih, napovedala pa je že tudi, da bo govorila tudi o bolj resnih, moških temah, kot je denimo orožje. Kakor koli že, nas ob vsem tem bolj zanima njena zgodba s sodiščem. Tam bi se morala s prijateljico izreči o svoji krivdi. A ker nobene ni bilo, sodnica Barbara Klajnšek drugega, kot da predobravnavni narok prestavi, ni mogla storiti. Tako nismo mogli slišati, kaj dejansko jima očita tožilstvo, nam je pa uspelo izvedeti, da sta se dekleti v kazenskem postopku s še enim fantom znašli zaradi prometne nesreče iz oktobra 2015.

Ivona se je po nesreči strinjala, da bo krila stroške popravila v višini 4000 evrov, a je po dogodku izginila.

Takrat naj bi namreč Ivona, ki je bila brez vozniškega izpita, povsem nepremišljeno sedla za volan audija Q5. Z njim je naredila nekaj krogov in se med obračanjem zaletela v zid bivše nemške ambasade v Ljubljani. Da takrat ne bi zabredla v še večje težave, se je kot povzročitelj javil njen prijatelj (ker je dejanje priznal, je bil že obsojen na tri mesece zaporne kazni). Skupaj so se nato odpravili na zavarovalnico in podali svojo zgodbico, ki pa ji tam očitno niso verjeli. Na vnovičnem zaslišanju je na plan prišla tista prava.

V primer se je menda vpletla tudi Anjina mama, lastnica omenjenega vozila, ki je nato Ivono prijavila. Resničnostna zvezda se je namreč takrat strinjala, da bo sama krila stroške popravila v višini 4000 evrov (zavarovalnica škode ni hotela kriti, ker je nastala zaradi voznika brez vozniškega dovoljenja), a je po dogodku izginila kot kafra. Lani smo poročali, da jo je iskala tudi policija.