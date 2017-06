FOTO: Avtocesto je zaprlo trčenje dveh tovornjakov

SLOVENSKA BISTRICA – Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora je še vedno zaprta, poroča prometnoinformacijski center.

Promet je preusmerjen na regionalno cesto med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Zastoj je tam dolg približno pet kilometrov.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da sta ob 9.05 trčili tovorni vozili. Gasilci PGD Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo, pomagali reševalni službi, odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje nevarnih snovi in posipali iztekle tekočine. Poškodovano osebo so reševalci odpeljali v UKC Maribor.

Kot nam je povedala Anita Kovačič Čelofiga iz mariborske policijske uprave, točen potek nesreče še ni znan, poškodovani udeleženec pa ni v smrtni nevarnosti. Za zdaj stopnja njegovih poškodb sicer še ni znana.

Bralka Eva nam je poslala fotografiji s kraja.

