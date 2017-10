FOTO: Avtocesta zaprta, iz tovornjaka izteka amonijak

DOMŽALE – Ljubljanske policiste so o prometni nesreči , ki se je zgodila na štajerski avtocesti pred izvozom za Domžale, obvestili okoli 19. ure.

»Po prvih zbranih podatkih sta v nesreči udeleženi dve tovorni vozili. Iz enega od tovornih vozil je (zaradi poškodb vozila) iztekala tudi snov. Posredovali so gasilci, ki so opravili meritve snovi in ugotovili, da izteka snov, in sicer 12-odstotna raztopina amonijaka v snovi, ki pa po prvih podatkih ne predstavlja nevarnosti. Snov bo iz poškodovanih cistern prečrpana,« nam je v zvezi z nesrečo pojasnila tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Maja Ciperle Adlešič. Policija o okoliščinah nesreče še zbira obvestila.

Avtocesta je bila v smeri Štajerske dlje časa zaprta, obvoz je potekal po vzporedni regionalni cesti. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je bila kolona na tem odseku dolga kar šest kilometrov.