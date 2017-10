FOTO: Avtocesta proti Ljubljani zaprta, eno osebo odpeljali

POSTOJNA – Primorska avtocesta je med priključkoma Postojna in Unec v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče zaprta, poroča Dars. V smeri Kopra so odstranili posledice prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri (3 km). Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Postojna–Planina–Unec, vendar tudi tu nastaja zastoj.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da sta ob 4.48 na avtocesti med Postojno in Uncem (občina Postojna) trčili osebno in tovorno vozilo. V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Gasilci PGD Postojna so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in pomagali reševalcem pri njeni oskrbi. Ekipa NMP Postojna je poškodovano osebo oskrbela in prepeljala na zdravljenje v ljubljanski klinični center.