FOTO: Avto z otrokoma (3 in 6) zdrsnil v Dravinjo

ZREČE – Šestindvajsetletna mamica, doma iz Poljčan, je v petek popoldne popokala svoja otroka. Majhna sta še. Njena hčerka bo zdaj zdaj upihnila šest svečk, njen bratec je star tri leta.



Od Poljčan do Zreč, kjer je njuna mati preživela mladost, je dvajset kilometrov, ravno dovolj, da mlado bitje od utrujenosti – zaspi.



Deklica in deček sta zato že sladko spala, ko se je njihovo vozilo francoskega proizvajalca (peugeot 306) zaustavilo pred stanovanjsko hišo na Kovaški cesti. Menda so nameravali na obisk.



Uspelo ji ga je le še obrniti, tako da je vozilo s še kar strme klančine s prednjim delom zrlo proti terasastemu svetu, ki se nadaljuje še čez glavno cesto ter se po skoraj 200 metrih travniškega pasu blago spušča do Dravinje. Ta je imela skromen vodostaj, komaj kakšnih 20 centimetrov, pravijo.

