FOTO: Audi s preveliko hitrostjo v najstnika, 19-letni sopotnik ni preživel

KOPER – Tiskovna predstavnica koprskih policistov Anita Leskovec poroča o epilogu tragične prometne nesreče, v kateri je na božič umrl najstnik.

Policisti PPP Koper so 25. 12. 2016 na hitri cesti med Koprom in Bertoki obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena osebna avtomobila. Med preiskavo so ugotovili, da sta voznika vozila po istem prometnem pasu proti Bertokom. Zaradi prekoračitve hitrosti je 24-letni voznik osebnega avtomobila znamke Audi dohitel osebni avtomobil, v katerem sta bila 19-letnika, in trčil v zadnji del njunega vozila.

V nesreči so bili vsi udeleženci poškodovani, 19-letni sopotnik v osebnem avtomobilu pa je nato v bolnišnici umrl.

Policisti so na podlagi ogleda kraja prometne nesreče, izvedeniških mnenj in zbranih obvestil 24-letnega voznika kazensko ovadili na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kopru zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.