FOTO: Ano (22) zabodel in ubil še sebe

RIBNICA – Na sončen praznični dan svetega Štefana, ko so tudi v deželi suhe robe božji poslanci s soljo in kruhom blagoslovili konjenike in konje, sta lučaj od statusnega simbola ribniškega gospodarstva, nekoč enotnega podjetja kovinske industrije Riko, ugasnili mladi življenji. Po neuradnih podatkih sta umrla 22-letna Ana Čatič iz ribniškega naselja Gornje Lepovče in 25-letni Peter Leskovšek iz Gornjih Ložin pri Kočevju. Več let naj bi bila zgleden par, so potrti komaj zmogli zaupati znanci (vrstniki) obeh, nekdo pa je s solzami v očeh omenil, da so bile med njima tudi razprtije, ki so bile, žal, usodne. Po nekaterih podatkih naj bi se pred časom celo že razšla, s tem pa se Peter menda nikakor ni mogel sprijazniti, pripovedujejo nekateri domačini. Še več: celo grozil naj bi ji, da brez nje ne bo živel, včeraj pa naj bi jo zvabil na parkirišče, da bi se pogovorila, nato pa naj bi jo večkrat zabodel.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«