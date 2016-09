FOTO: Anamarija (20) v dveh letih pokopala obe sestri

Pri Mikulčićevih so v dveh letih izgubili Ingrid in Ines. Foto Tomica Šuljić

GRADIŠČE NAD PRVAČINO – Spomini so lahko tiha sreča ali gromozanska bolečina; in slednje odzvanja 20-letni Anamariji Mikulčić, dekletu v črnem, s katerim se srečamo v njenem domovanju na Gradišču nad Prvačino. Konec avgusta je v prometni nesreči na Soški cesti med Novo Gorico in Tolminom izgubila sestro Ingrid, ki si je od Anamarije izposodila njenega renaulta. Toda pri Mikulčićevih je to druga smrt v družini v dveh letih na severnoprimorskih cestah; pred dobrima dvema letoma je Anamarija v nesreči izgubila 16-letno sestro Ines: »Ne vem, kako je možno, da se človek res izbori, da pride nazaj na noge, pa se spet zgodi isto,« pravi Anamarija in doda, da se še vedno ne zaveda povsem, da se je to v resnici zgodilo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«