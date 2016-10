FOTO: Alojz z izvijačem nad ženo

MURSKA SOBOTA – Predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti sodnik Branko Palatin nam je potrdil, da je pritožbeni senat Višjega sodišča v Mariboru razveljavil prvostopenjsko sodbo murskosoboškega sodišča zoper 47-letnega Alojza Stariča iz Apaške doline, ki so mu sodili zaradi nedokončanega uboja žene Valerije. Višji sodniki so tako sledili pritožbi višjega državnega tožilca Žarka Bejeka in odredili, naj se ponovi sojenje, ki bo spet potekalo na murskosoboškem sodišču, pred novim velikim senatom. Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih ga bo vodil podpredsednik omenjenega sodišča sodnik Franc Granfol.

Tožilstvo je Alojza Stariča, kot rečeno, bremenilo nedokončanega uboja deset let mlajše žene, 21. januarja letos pa se je vse spremenilo, saj je sodišče ocenilo, da ni šlo za poskus uboja, za kar je predvidena bistveno višja sankcija, temveč se je odločilo za spremembo kaznivega dejanja ter mu zaradi povzročitve lahkih telesnih poškodb izreklo šestmesečno zaporno kazen. Oprostilo ga je plačila vseh sodnih stroškov ter mu odpravilo pripor, v katerem je Starič ždel od lanskega avgusta.

Takšen zaključek odmevnega sodnega postopka je bil pričakovan že po predstavitvi izvedenskega mnenja skupine strokovnjakov Inštituta za sodno medicino v Ljubljani, ki ga je predstavil Tomaž Zupanc. Novo mnenje je zahteval zagovornik obtoženega, odvetnik Igor Vinčec, ki ni bil povsem zadovoljen s predhodnim mnenjem. Predvsem je želel opredelitev strokovnjakov, ali je njegov varovanec v napadu uporabil nož ali izvijač, so bile Valerijine rane vbodne ali vreznine ter s kakšno silo je napadel Starič. Zupanc je pojasnil, da je bil v napadu uporabljen izvijač, rane, ki jih je utrpela Valerija, pa so bile ureznine, povzročene z zmerno, če ne celo minimalno silo. Vse to je bila voda na mlin obtoženega Stariča, a kljub temu je višji državni tožilec Bejek, potem ko je nekoliko modificiral obtožnico, v zaključnem govoru zatrdil, da je poskus uboja dokazan. »Ne gre slediti zagovoru obtoženega, da ga je oškodovanka zadrževala v avtomobilu, temveč oškodovanki in njunemu sinu Aleksandru, ki sta trdila, da jo je želel ubiti. In to so med postopkom potrdili številni izvedenci. Prav z željo, da bi jo ubil, jo je vabil v gozd, in če ne bi imel tega cilja, bi ji po dogodku pomagal, ne pa pobegnil in skril izvijač,« je med drugim dejal Bejek, ki je sodišču predlagal izrek zaporne kazni v trajanju pet let in pol ter podaljšanje pripora zaradi domnevne ponovitvene nevarnosti.

Povsem drugače je zatrdil odvetnik Vinčec, ki je dejal, da ni šlo za naklep ali poskus uboja, saj je bil izvijač v avtomobilu že pred incidentom. »Oškodovanka mu ni pustila, da bi izstopil iz avtomobila, in šele ko se je želel rešiti njenega prijema, je zatipal izvijač, s katerim jo je želel le prestrašiti, da bi lahko zapustil vozilo. Oškodovanka je lagala, da je imel nož, ne pa izvijač, kar je tudi sama vedela. Zato je vprašljivo, ali je njeno pričanje sploh verodostojno. Vsekakor ne gre prezreti, da je bil moj varovanec zaradi alkohola neprišteven, poškodbe oškodovanke pa niso bile hude, temveč je šlo zgolj za odrgnine, ki ji niso ogrožale življenja. Če bi jo nameraval ubiti, bi to lahko storil brez težav že na začetku, ko je sedel poleg nje v avtomobilu. Torej ni bilo nobenega naklepa, in zato predlagam sodišču, da mojega varovanca oprosti vseh obtožb in mu takoj odpravi pripor,« je med drugim dejal odvetnik Vinčec, obtoženi Starič, ki je imel zadnjo besedo, pa se je s tem strinjal in med glasnim jokom ponovil, da nikogar ni hotel ubiti, še zlasti ne mame njegovih otrok.

Sodišče je sledilo obrambi in po spremembi kaznivega dejanja Stariču za lahko telesno poškodbo izreklo polletno zaporno kazen, ki bi se iztekla 7. februarja. Tudi sodišče se je strinjalo, da Valerija Starič ni verodostojna priča in da je lagala pred senatom. Zdaj so enako menili tudi višji sodniki, ki so sodbo razveljavili in zadevo vrnili v vnovično obravnavo.