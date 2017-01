FOTO: Alja (11) v požaru umrla skupaj z očetom in materjo

LJUBLJANA – Sedeminštiridesetletni balonar Miro Kolenc trdi, da je bilo 23. avgusta 2012 vreme zjutraj kot naročeno za izlet z balonom, da so bile take tudi napovedi in da pred vzletom ni nič kaj nakazovalo na to, da se bo v okolici Ljubljane že zgodaj dopoldne razbesnelo neurje. Vztraja, da je, ko je opazil temne oblake, med pristajanjem naredil vse pravilno in kar je bilo v njegovi moči, vendar se je zapletlo tudi zaradi tega, ker potniki menda niso upoštevali njegovih varnostnih navodil in so nekateri pri prvem pristanku skočili iz košare. Vsega pa se bojda tako in tako ne spominja oziroma se le do trenutka, »ko sem požrl ogenj in me je močno opeklo. Od tedaj nimam več filma v glavi.«



Tožilstvo pa vztraja pri obtožbi, da je bila možnost neviht napovedana dovolj zgodaj, da Kolenc med pristajanjem ni uporabil rdeče vrvice za zasilno pristajanje (ta omogoča, da se balon hitro sprazni), ampak rdeče-belo, ki je namenjena pristajanju v idealnih razmerah, ni ugasnil gorilnika in ni zaprl ventilov za dovod goriva, temveč je ob prvem silovitem udarcu balona na tla ob Ižanski cesti, ko so nekateri potniki popadali iz košare, dodajal plin. Balon je zato znova dvignilo v zrak, preletel je Ižansko cesto, nato je znova udaril v tla, zaradi Kolenčeve napačne izbire kraja pristajanja še trčil v drevo, pri tem pa so se poškodovale cevi in je zaradi neugasnjenega gorilnika izbruhnil požar. Umrlo je šest ljudi.

