FOTO: Alešu in Martinu grozi do 15 let, dejanja ne obžalujeta

KRŠKO – Za osumljenca napada na 26-letnika A. C. pri Podbočju je preiskovalni sodnik v Krškem odredil pripor, je za STA potrdil vodja operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto Robert Perc. Ker je 26-letnik medtem umrl, bo tožilec odločil o spremembi kvalifikacije kaznivega dejanja, ki je bila sprva povzročitev posebno hude telesne poškodbe.

Za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let. Ob spremembi kvalifikacije kaznivega dejanja zaradi smrti žrtve pa se zagrožena zaporna kazen spremeni na od treh do 15 let, je pojasnil Perc.

Osumljenca napada sta Aleš Olovec (20) in Martin Kovač (29) , med incidentom pa sta bila po pojasnilih policistov alkoholizirana. Pretep sta neposredno prenašala na družbenem omrežju.

Na Policijski upravi Novo mesto, kjer so danes predstavili prve ugotovitve preiskave, motiva napada še niso ugotovili. Za zdaj so ugotovili, da naj bi do pretepa prišlo zaradi verbalnega spora ob popivanju. »Ničesar ne obžalujeta. Samo zapora se bojita.« To o brutalnih pretepačih pravi novomeški kriminalist, ki je razkril podrobnosti brutalnega pretepa v Podbočju pri Krškem, zaradi katerega je umrl 26-letnik.