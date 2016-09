FOTO: Aleš na šolanju s padalom v smrt. Je tragedijo predvidel?

V soboto in nedeljo so bile idealne razmere za jadralno padalstvo, žal je nesrečo povzročila človeška napaka. Foto: Igor Mali

CERKNICA, LUCIJA – Sobota je bila prekrasen dan in razmere za jadralno padalstvo odlične. Tako kot z vseh priljubljenih vrhov v Sloveniji so v poznem popoldnevu, ko so razmere za letenje po navadi najboljše, tudi z notranjske Slivnice leteli številni jadralni padalci. Vendar je bil za enega med njimi, 37-letnega Aleša Kalina iz Portoroža, polet usoden. Kot so najprej sporočili s Policijske uprave Ljubljana, naj bi padalec okoli 19. ure poskušal pristati na travniku ob lokalni cesti v Marofu pri Cerknici, pri tem pa naj bi zaradi prevelike hitrosti hotel s posebnim manevrom padalo umiriti, vendar se mu je kupola zaprla in nesrečnik je padel na tla.

Na polovici nadaljevalnega tečaja



Kot smo izvedeli, je bil nesrečni padalec Aleš Kalin na šolanju za licenco za pilota jadralnega padala, ni pa bil popoln začetnik, kot se je začelo govoriti po nesreči. Tega dne se je namreč na Slivnici usposabljala skupina okoli desetih članov nadaljevalnega tečaja, ki imajo za sabo že kar veliko poletov. Za državni izpit za pridobitev licence je potrebnih 50 višinskih letov, Aleš jih je imel že okoli 20.

