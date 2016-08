FOTO: Aleš je odšel na Triglav, vrnil pa se ni

KOČEVJE – Svojci že od petka pogrešajo 54-letnega Aleša Komca iz Kočevja.

V dopoldanskih urah se je z manjšim psom odpravil od doma proti Triglavu. Nazadnje so ga skupaj z njim opazili v Domu Planika pod Triglavom, so sporočili ljubljanski policisti.

Policija prosi vse, ki so bili v tem času na pobočju Triglava, predvsem na poti proti Rudnemu polju, in bi kar koli vedeli o njem, da to takoj sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Cerknica.

Pokličete lahko tudi na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.