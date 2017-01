FOTO: Aleksander zmrznjen na njivi blizu doma

LAHONCI – Polarno nizke temperature, ki so po Evropi povzročile že marsikatero smrtno žrtev, so, kot vse kaže, visok davek terjale tudi v Sloveniji. Tako naj bi v noči na minuli petek nedaleč od svojega doma v Lahoncih, majhnem kraju nedaleč od Ormoža, umrl 38-letni moški. Izvedeli smo, da gre za Aleksandra Dogšo, ki se v četrtek ponoči ni vrnil domov, zato so domači mislili, da se je zadržal pri prijateljih in naslednje jutro normalno odšel v službo. Toda v petek okoli desete ure je prišla tragična informacija, da so truplo očeta dveh mladoletnih otrok našli na njivi, le slaba dva kilometra od domače hiše v Lahoncih.

