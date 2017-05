FOTO: Akcija policije: pohopsali so ga kar pred trgovskim centrom

KRANJ – Lani je gorenjska policija sporočila, da so odkrili kriminalno združbo, ki je delovala v sklopu hierarhično organizirane motoristične skupine in se je predvsem na območju Gorenjske in Avstrije ukvarjala z nelegalno trgovinsko dejavnostjo, kjer sta bila v ponudbi v ospredju droga in orožje. Vendar se je izkazalo, da v nečedne posle ni bila vpletena celotna skupina, temveč posamezniki iz nekdanjega motokluba El Diablo Jesenice, ki se danes imenuje Hells Angels MC Steel City.

Avstrijski in slovenski policisti so skupino, povezano z nedovoljenimi posli, začeli preiskovati leta 2015, ko je Dejan Perić na avstrijskem Koroškem navezal stik s kriminalcem, ki pa je bil pravzaprav tajni policijski sodelavec. Začeli so se sledenje, prisluškovanje in zbiranje dokazov, celo štiri odkupe kokaina s Perićem je uspelo prirediti avstrijskim varnostnim organom, skupaj je šlo za pol kilograma belega praška v skupni vrednosti 30.000 evrov. Dogovorili so se za še en kapitalni, dvokilogramski nakup, ki pa se ni realiziral. Oktobra lani so na Jesenicah naši možje postave enemu od osumljencev prav po holivudsko odvzeli prostost pred enim od nakupovalnih centrov. Preostale posameznike, stare od 25 do 45 let, so možje postave pohopsali do večera.

