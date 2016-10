FOTO: Afganistanca (13 in 16) sta takole hotela vstopiti v Slovenijo

GRUŠKOVJE – Včeraj ob 9.50 na mednarodnem mejnem prehodu v našo državo vstopal 61-letni državljan Turčije, voznik tovornega vozila s polpriklopnikom, turških registrskih oznak.

Pri pregledu polpriklopnika so policisti v nakladalnem delu odkrili državljana Afganistana, stara 13 in 16 let, ki sta nameravala nedovoljeno vstopiti v našo državo. Vstop v polpriklopnik sta si omogočila tako, da sta splezala na vrh, z olfa nožem prerezala ponjavo in se skrila med tovor.

Oba so mejni policisti zavrnili in ju predali hrvaškim varnostnim organom.