FOTO: 40-letnik čez mejo z 286 prepovedanimi petardami

RIGONCE – Na mejni prehod Rigonce je v ponedeljek popoldne pripeljal voznik osebnega avtomobila, da bi vstopil v Slovenijo.

Policisti so opravili mejni nadzor in med prtljago našli 286 kosov prepovedanih petard.

Pirotehnične izdelke so zasegli in proti 40-letnemu državljanu Slovenije uvedli hitri postopek zaradi kršitev določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, poroča PU Novo mesto.