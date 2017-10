FOTO: 35-letniku potrkali na vrata

NOVA GORICA – V četrtek so policisti na podlagi sodne odredbe na območju Nove Gorice opravili hišno preiskavo pri 35-letnem moškemu. Policisti so zasegli poleg šestih zelenih sadik rastline še šest steklenih kozarcev (za vlaganje), v katerih so bili delci posušene rastline, PVC-vrečko in PVC-škatlo z delci posušene zelene rastline.

Policisti so sadike in posušene rastlinske delce poslali v analizo. Če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper moškega uvedli hitri postopek zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (kršitev 1. odstavka 33. člena zakona), so sporočili iz PU Nova Gorica.