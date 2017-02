FOTO: 29-letni Valter medicinsko sestro 22-krat zabodel

PIRAN – Februarski brutalni napad na 50-letno medicinsko sestro v piranskem zdravstvenem domu Jelko Jerančič je, kar se napadalca tiče, že dobil sodni epilog. Koprčan, 29-letni Valter M., ki je duševni bolnik, je bil 11. februarja v domu zelo nemiren. Kot so nam povedali očividci, je iskal zdravnika, hkrati pa blodil, da tudi svojo mater. Na oddelku za medicino dela, prometa in športa je stopil do medicinske sestre in jo vprašal, ali je ona zdravnica Dojčinovska, še preden mu je Jerančičeva utegnila odgovoriti, pa je izvlekel nož in jo kar 22-krat zabodel oziroma porezal po obrazu, nadlahteh, zapestjih in golenih. Najhujša je bila poškodba levega očesa, zaradi katere so jo še istega dne odpeljali na ljubljansko očesno kliniko.



Napadalec je pobegnil, Piran pa so okupirali policisti, kakšnih 60 jih ga je iskalo, po dobri uri in pol so ga tudi prijeli. Vendar se po poročanju Primorskih novic Valterju zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe ne bo treba preseliti za zapahe. Potem ko je sodni izvedenec za psihiatrijo sporočil, da je bil med dejanjem neprišteven, so koprski tožilci zanj predlagali izrek ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja, sodniki pa so jim tudi ugodili in tako bo Valter nekaj časa nameščen na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo.



Na delovnem sodišču se bo sicer jutri nadaljevala obravnava v odškodninski tožbi medicinske sestre Jerančičeve proti ZD Piran oziroma zavarovalnici Adriatic, pri kateri je ta ustanova zavarovana. Kot poročajo Primorske novice, Jerančičeva terja 70.000 evrov. Trdi, da je bila v piranski ambulanti za zdravljenje odvisnosti že pred časom napadena ena od njenih sodelavk, zaradi česar so odgovorni na tem oddelku poostrili varnostne ukrepe ter namestili varnostne kamere in zvonce. Vendar samo tam, čeprav naj bi pacienti iz te ambulante večkrat zašli tudi v ambulanto za medicino dela, ki je v tretjem nadstropju.



Zaposleni naj bi vodstvo doma večkrat opozorili na to, da se na medicini dela pojavljajo kraje, da je nekdo v tretjem nadstropju poskušal odpreti vsa vrata, zalotili so celo moškega, ki naj bi uriniral v koš za smeti. Jerančičeva je torej prepričana, da je bila lahko napadena le zaradi tega, ker ji delodajalec kljub opozorilom ni zagotovil varnega delovnega okolja in ker delo ni bilo organizirano tako, da bi bili v ambulantah poleg zdravnika dve medicinski sestri in ne ena sama.



Zdravstveni dom in zavarovalnica odškodninsko odgovornost za dogodek zavračata. Čeprav se strinjata, da mora delodajalec poskrbeti za varnost in zdravje svojih uslužbencev, pa menita, da medicinska sestra v ambulanti medicine dela ne opravlja tveganega dela, v tej skoraj tragični zgodbi pa je pač šlo za nepredvidljiv dogodek. Delo v ZD Piran naj bi bilo organizirano varno, ne morejo pa tam imeti vpogleda v duševno stanje ljudi, ki prihajajo k njim. Ker je bil napadalec neprišteven, je bila torej na delu višja sila, ki je niso mogli predvideti in odvrniti.