FOTO: 25-letnik, ki so ga oživljali, izgubil bitko

NOVO MESTO – Iz novomeške bolnišnice so policiste danes obvestili, da je zaradi hudih poškodb umrl 25-letni državljan Makedonije, ki je bil 7. januarja okoli 4. ure udeležen v prometni nesreči v Novem mestu .

To je letos že druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju novomeške policijske uprave, sporoča tiskovna predstavnica Alenka Drenik.

V soboto je o nesreči zapisala: »Okoli 4. ure so novomeške policiste obvestili o hudi prometni nesreči v semaforiziranem križišču pri Šmihelskem mostu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 24-letni državljan Francije pripeljal iz smeri Bršljina in v križišču brez zaviranja silovito trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 25-letni državljan Makedonije in je ustavil v križišču ob rdeči luči na semaforju. Hudo poškodovanega voznika iz Makedonije so reševalci na kraju nesreče oživljali in ga odpeljali v bolnišnico. Po informacijah je zaradi hudih poškodb glave v smrtni nevarnosti. V nesreči se je lažje poškodoval tudi 32-letni potnik v njegovem vozilu. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligrama alkohola.«