FOTO: 21-letni Dejan v avto, bratranec Dane ni preživel

RIBNICA, LJUBLJANA – Dejan Kotur iz Gorenjih Lazov je bil že lansko pomlad spoznan za krivega povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom. Tragična zgodba, zaradi katere so mu sodili, sega v 16. avgust 2010, ko je tedaj 21-leten vozil motor yamaha YZF-R6 in v središču Ribnice čelno trčil v hyundai getza. Umrl je sopotnik na motorju, Koturjev bratranec Dane Jakšić.



Prve ugotovitve policistov so prst krivde sicer uperjale v voznika getza Mirsada Avdića, saj naj bi s prednostne ceste zavijal v levo proti parkirišču in motoristu na njegovem voznem pasu zaprl pot. Zgodbo pa je na glavo obrnil sodni izvedenec Alojzij Boh, ki je zatrdil, da se je avtomobilist postavil pravilno, da je v usodnem trenutku stal s kolesi, obrnjenimi naprej, z levim prednjim kolesom kvečjemu delno čez sredinsko črto, motorist pa je vozil prehitro in treščil v avto. Tudi priče so pred okrožno kazensko sodnico Dejano Fekonja obremenile Koturja in ta je bil obsojen na leto in dva meseca pogojnega zapora. Zaman je njegov odvetnik Klemen Grešak tik pred koncem sojenja zahteval zaslišanje še dveh prič, saj naj bi se šele tedaj oglasila dva domnevna očividca, ki naj bi vse skupaj videla popolnoma drugače, tako kot policisti torej, da je v resnici grešil Avdić, ki je z avtom zaprl pot motoristu. »Stala sta pred bližnjim bifejem in kadila, od tam sta opazovala ves potek.«



Prvostopenjsko sodbo je razveljavilo višje sodišče in jo vrnilo prvi stopnji v vnovično odločanje, ravno ti priči pa so zasliševali včeraj. Matevž Gril pravi, da je videl trčenje, po njegovem je motorist morda res peljal malce prehitro, vendar po sredini svojega pasu. Voznik avtomobila pa po Grilovem spominjanju ni stal na svojem voznem pasu, temveč je zapeljal nekje 40 do 50 centimetrov na nasprotni vozni pas. Za drugo predlagano pričo, Uroša Nosana, pa se je izkazalo, da trka ni videl in se je obrnil šele, ko je za seboj zaslišal pok.



O vsem skupaj bodo na nadaljevanju sojenja pobarali še izvedenca cestnoprometne stroke, pomenljivo pa je, da naj bi Kotur pred časom znova grešil za volanom, zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu naj bi bil proti njemu že vložen obtožni predlog. Vendar pravi, da o kakršnem koli predlogu ne ve ničesar, res pa je, da naj bi ga policisti obravnavali zaradi vožnje s štirikolesnikom po makadamski cesti.