FOTO: 19-letni sosed ubil Rudija Pirca

NOVO MESTO – Čeprav je poskušal 19-letni Sandrijel Brezar še v zaključni besedi prepričati petčlanski sodni senat novomeškega okrožnega sodišča, da ni on tisti, ki je ubil Rudija Pirca - Buca in ranil njegovega sina Primoža, ter da je pravi morilec na prostosti, v svojem prepričevanju ni bil uspešen. Ko je senat pogledal vse dokaze, je lahko sklenil, da je Sandrijelov zagovor, češ da ni streljal on, ovržen.



Po sodbi prvostopenjskega sodišča je torej Sandrijel Brezar tisti, ki je 29. julija zvečer v novomeškem romskem naselju ubil soseda Rudija Pirca - Buca, njegovega sina Primoža Pirca pa dvakrat ustrelil v trebuh, a na srečo streli za Primoža niso bili usodni. Tistega večera so v naselju pri eni od družin praznovali krst. Okoli pol enajstih zvečer so odjeknili streli. Pet ali šest jih je bilo, trije so pokončali 39-letnega Buca, priljubljenega Šmihelčana, brata znanega podjetnika in politika Bojana Tudije, dva strela pa je tiste noči prestregel Bucov 21-letni sin. Primožu je Sandrijel pištolo uperil v glavo, pritiskal je na sprožilec, a mu je zmanjkalo nabojev.

