FOTO: 16-letnik botru na rano pri srcu položil roko, da bi ustavil kri

MARIBOR – »Za tragedijo je v prvi vrsti kriv alkohol,« so na sojenju 63-letnemu Vincencu Bezjaku za umor 38-letnega sina Sebastijana poudarjali člani njegove družine. A da je tragedijo povzročilo čezmerno pitje alkohola, niso menile le vse tri hčerke obtoženega Cenca, kot so Vincenca Bezjaka klicali v domačem Sladkem Vrhu, ampak tudi drugi poznavalci dogajanja v hiši Bezjakovih. Da je Vincenc rad globoko pogledal v kozarec, ni skrival nihče. »Dedek je pil vino, saj so doma imeli sod z vinom,« je razmere pojasnil mladoletni vnuk obtoženega morilca. A vina iz soda ni pil le obtoženi, tudi Sebastijan Bezjak naj bi v zadnjem času ponovno pogosto segal po kozarcu rujnega ali več.



Da sta bila usodnega julijskega večera močno okajena oba, oče Vincenc in sin Sebastijan, je potrdila analiza življenjskih tekočin. Oče je imel v krvi 1,14 promila alkohola, sin skoraj trikrat več (okrog treh promilov). »Alkohol je bil problem v naši družini,« je okoliščine razlagala Sara Bezjak, najmlajša med hčerami Bernarde in Vincenca Bezjaka. Spominjala se je, da je bil oče večkrat nasilen do svoje žene, še posebno ko je užival alkohol. »Spominjam se dogodka, ko smo stanovali še v Lenartu. Oče in mama sta se sprla in oče je odšel v spalnico in v roko prijel nož. Komaj sem mu ga iztrgala iz rok, da ne bi naredil kakšne neumnosti,« se dogodka spominja Sara, ki se je pri tem z nožem porezala po roki. Hladno orožje je zatem skrila, da ga ne bi našel oče.

