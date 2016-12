FOTO: 15-letnica pogrešana že od sobote. Ste jo videli?

RIBNICA – Policija je objavila, da je pogrešana 15-letna Kamelia Sergeeva. Svojci so jo nazadnje videli v petek, 9. 12. 2016, v telefonskem stiku pa so bili še v soboto popoldne.

Pogrešana je visoka 157 centimetrov in je svetle polti. Ima okrogel obraz in dolge črne lase, pod brado ima manjšo slabo vidno brazgotino. Oblečena je v pajkice črne barve, ki so na stegnih prečno večkrat razrezane, v zarezah pa je najlonsko polnilo, majico črne barve z belim napisom SKIN Alexandr, črno jopico s kapuco in z roza zadrgo ter črno jakno z rokavi iz umetnega usnja in s kapuco z umetnim krznom.

V opisu so še zapisali, da ima pri sebi nahrbtnik črne barve z belimi vzorci, obuta pa je v rumene srednje visoke čevlje »piščančke«.

Vse, ki bi pogrešano videli ali imeli o njej kakršne koli informacije, policisti prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ribnica na številko 01/837 21 10 oziroma na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.