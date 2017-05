Fizični obračun na shodu Odbora 2014, skupila jo je Petra Janša

LJUBLJANA – Na današnjem shodu Odbora 2014 pred vrhovnih sodiščem je nasprotnik fizično napadel novinarko tednika Demokracija Petro Janša, je ta potrdila za STA. Zaradi telesnih poškodb je morala poiskati zdravniško pomoč, napad pa je že prijavila policiji.

Vse odkar spremlja shode Odbora 2014, dogajanje vedno fotografira in o njem tvita, je pojasnila Janševa. To je počela tudi danes. Ko se je postavila pred skupino nasprotnikov na drugi strani ceste pred sodiščem in jo fotografirala, jo je eden od njih fizično napadal.

Kot je povedala, so nato pristopili policisti, ki so ji rekli, naj se umakne. Povedala je, da je novinarka, policisti so jo popisali, nato pa se je vrnila na shod.

Na ljubljanski policijski upravi so za STA potrdili, da so prejeli prijavo o povzročitvi lahke telesne poškodbe. O dogodku še zbirajo obvestila.