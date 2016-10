Finančna uprava podarja tisočake: to so dobitniki

LJUBLJANA – Končal se je tretji krog nagradne igre finančne uprave (Furs) Vklopi razum, zahtevaj račun, v kateri lahko sodelujete s prejetimi računi. Med 26.498 potrošniki so izžrebali štiri dobitnike, ki si bodo razdelili 31 tisoč evrov.

»Glavno nagrado v višini 15 tisoč evrov je prejel Tomaž Tovornik iz Celja, drugo nagrado v višini 10.000 evrov Špela Zlodej iz Velenja, nagrado v višini 5000 evrov pa Anisa Kelenc iz Veržeja. Dodatna nagrada v višini 1000 evrov pa gre v roke Regini Zidar iz Spodnje Idrije,« sporoča finančna uprava.

Furs je nagradno igro pripravil ob uvedbi davčnih blagajn. Kot pravijo, so z odzivom zelo zadovoljni, saj so potrošniki v prvih devetih mesecih nagradne igre preverili skoraj 18 milijonov računov, ob tem pa dodajajo, da se je število nepotrjenih računov zmanjšalo: v prvem trimesečju jih je bilo 1,9 odstotka, v drugem in tretjem trimesečju pa le še 1,2 odstotka.